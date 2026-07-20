via ai lavori a fornacette e montagnana

Sono iniziati lavori di messa in sicurezza della viabilità e di costruzione di camminamenti pedonali nelle frazioni di Fornacette e Montagnana. Gli interventi riguardano le strade di queste zone e prevedono miglioramenti per la sicurezza dei pedoni e la viabilità locale. La fase di realizzazione è già in corso e riguarda le arterie principali delle due frazioni. I lavori sono stati avviati di recente e sono destinati a durare nel tempo.

MONTESPERTOLI Sono cominciati importanti lavori di messa in sicurezza della viabilità e costruzione di camminamenti pedonali nelle frazioni di Fornacette e Montagnana. Per Fornacette, l’importo è di 200mila euro (contributo della Città Metropolitana); per Montagnana (il cantiere è sul punto di valico tra le valli di Pesa e Virginio), 150mila. Da oggi scattano rilevanti provvedimenti per la viabilità. A Fornacette, è istituito il senso unico alternato sulla Sp 93 dal km 9+135 al km 9+370, fino al termine dei lavori e comunque non oltre il 22 novembre. Nel tratto saranno in vigore anche divieti di sosta e limite a 30 km orari. Anche a Montagnana, senso unico alternato sulla Sp 4 tra i civici 165 e 247, sino al 27 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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