Il vertice tra il presidente del Consiglio italiano e il primo ministro portoghese si è svolto a Palazzo Chigi, a dieci anni dall’ultimo incontro bilaterale. Tra i temi discussi ci sono stati il Piano Mattei, la situazione in Ucraina e la gestione dei flussi migratori. La premier italiana ha sottolineato l’intenzione di rafforzare la cooperazione tra i due paesi. Nel frattempo, un rappresentante di un paese balcanico ha annunciato l’acquisto di tre fregate militari.

Vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro portoghese, Luis Montenegro. Un incontro avvenuto a dieci anni di distanza dall’ultimo bilaterale in Italia che ha affrontato diversi temi, dal Piano Mattei all’Ucraina, alla questione migranti. Meloni: “Guardiamo insieme all’Africa”. “Italia e Portogallo sono forse le due nazioni europee che hanno l’approccio più simile rispetto al continente africano. Ci sono ampi margini per mettere a fattor comune competenze e relazioni. Il Piano Mattei per l’Africa coinvolge oggi 18 nazioni africane ed è riconosciuto a livello internazionale. Tra queste nazioni ce ne sono due molto importanti che hanno rapporti profondi con il Portogallo: penso all’Angola e al Mozambico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Vertice Italia-Portogallo, Meloni: “Rilanciamo la cooperazione”. Montenegro annuncia l’acquisto di tre fregate

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