Vertice del Parco delle Foreste Lucacci ora è in pole position Ecco la sua ricetta per il futuro

Francesco Lucacci si trova in testa nella corsa per diventare presidente del Parco delle Foreste. La sua candidatura è al momento la più probabile tra le tre candidate sul tavolo del ministro dell’Ambiente. La nomina è imminente e il nome di Lucacci viene considerato il più vicino a ricevere l’incarico. La decisione finale dovrebbe essere annunciata a breve.

di Quinto Cappelli Nella terna per l’imminente nomina a presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, che sta sul tavolo del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il favorito sembra essere Francesco Lucacci (nella foto). Avvocato aretino di 53 anni, di recente nominato presidente del Consiglio comunale, da 27 esponente di punta nel partito di Giorgia Meloni, con radici in Alleanza nazionale. Nella scalata alla presidenza del Parco nazionale avrebbe gli appoggi nel partito del presidente del Senato Ignazio La Russa, del capogruppo dei deputati Galeazzo Bignami e della deputa da Cesena Alice Buonguerrieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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