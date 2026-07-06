Le amichevoli estive dell’Ascoli Ecco Grosseto Frosinone e Lazio

L’Ascoli ha annunciato tre amichevoli estive contro Frosinone, Lazio e Grosseto. Le partite si svolgeranno in diverse date del mese, con l’obiettivo di preparare la squadra alla prossima stagione di serie B. La sfida contro la Lazio è prevista in una data ancora da confermare, mentre contro Frosinone e Grosseto si disputeranno in date stabilite. Le amichevoli sono state ufficializzate attraverso il sito del club.

Ascoli, amichevoli di lusso contro Frosinone e Lazio per preparare al meglio la stagione che condurrà verso il grande ritorno in serie B. I bianconeri di Francesco Tomei, nel percorso verso l’esordio in casa col Potenza programmato per domenica 9 agosto e valevole per il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, potranno scaldare i motori affrontando due squadre di serie A. Nella giornata di ieri lo storico club di corso Vittorio Emanuele ha reso noto quali saranno i tre test che vedranno la squadra impegnata nel prossimo mese di lavoro. Lunedì 13 luglio giocatori e staff si ritroveranno al centro sportivo Picchio Village. A seguire avverrà la partenza per il ritiro di Norcia, nota località umbra che in passato aveva già accolto il Picchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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