Verità davanti ai vostri occhi le parole di Jayden Federline sulla mamma Britney Spears

Jayden Federline ha pubblicato un messaggio in cui afferma “Verità davanti ai vostri occhi” per difendere la madre Britney Spears dagli attacchi ricevuti. Dopo anni di distanza, il rapporto tra Britney e i suoi figli Sean Preston e Jayden James Federline sembra essere migliorato, secondo quanto riferito. Federline ha deciso di parlare pubblicamente, rompendo il silenzio, per esprimere il suo punto di vista sulla situazione.

Jayden Federline ha deciso di rompere il silenzio per difendere la madre Britney Spears dagli attacchi. Negli ultimi anni il rapporto tra Britney Spears e i suoi figli Sean Preston e Jayden James Federline sembra essersi ricostruito dopo un lungo periodo di distanza. I due ragazzi sono tornati a frequentare la madre e, nelle ultime settimane, Jayden ha deciso di intervenire pubblicamente per difenderla dalle numerose teorie del complotto che continuano a circolare sul suo conto. Durante una diretta su Instagram, il diciannovenne Jayden Federline ha risposto alle domande dei fan della popstar, soffermandosi sulle assurde ipotesi diffuse online secondo cui la Britney Spears che appare sui social non sarebbe realmente lei, ma una sosia o addirittura un clone utilizzato per foto, video e apparizioni pubbliche. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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