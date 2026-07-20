Venti anni fa, Charlene di Monaco si presentò al suo debutto con un look molto semplice, paragonato a un albero di Natale. Oggi, ha adottato uno stile elegante e sofisticato, sfoggiando abiti firmati Elie Saab. Durante il Gala della Croce Rossa, indossava un completo completo di questo stilista, evidenziando un’evoluzione significativa nel suo modo di vestire. La trasformazione riguarda sia il livello di raffinatezza che la scelta dei vestiti, passando da un look casual a uno da vera icona di stile.

V ent’anni fa arrivò con un vestito preso in prestito da un’amica, oggi apre il Gala della Croce Rossa vestita Elie Saab dalla testa ai piedi. Charlene di Monaco ha inaugurato la 77esima edizione dell’evento che ogni estate unisce mondanità e beneficenza nella Salle des Étoiles di Monte-Carlo con un abito dorato su misura, scelto apposta per celebrare i vent’anni dal suo primissimo, timidissimo ballo accanto al principe Alberto. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020. guarda le foto Il vestito di Charlene di Monaco per il Gala della Croce Rossa 2026: oro, drappeggi e mantella. L’abito 2026 è una creazione su misura firmata Elie Saab, color champagne: silhouette a sirena, scollo asimmetrico con collo halter, corpetto definito da un doppio drappeggio fermato in vita e una lunga mantella che aggiunge movimento alla figura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Vent'anni fa confessava: «Al mio debutto sembravo un albero di Natale». Oggi Charlene di Monaco ha letteralmente cambiato stile. Un'evoluzione pazzesca. Vi piace questo stile da dea? ?

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