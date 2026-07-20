vasto attacco di droni ucraini contro centri logistici russi

Un drone ucraino ha colpito un centro logistico nella città di Domodedovo, vicino a Mosca, durante un attacco contro la capitale russa. Le immagini mostrano i danni al centro logistico, situato nella regione di Mosca. Non sono state fornite informazioni sulle eventuali vittime o sui danni precisi causati dall’attacco.

Domodedovo, 20 lug. (askanews) - Nelle immagini il centro logistico nella città di Domodedovo, nella regione di Mosca, colpito da un drone ucraino durante un attacco contro la capitale russa. Secondo Mosca sarebbero stati oltre 400 i droni lanciati. Il governatore della regione, Andrej Vorobiov, ha dichiarato che 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite durante gli attacchi sferrati in diverse zone della regione di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato operazioni militari ucraine contro infrastrutture logistiche e depositi di petrolio nel territorio di Mosca. "Le nostre operazioni a lungo raggio hanno prodotto risultati contro infrastrutture logistiche e un deposito di petrolio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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