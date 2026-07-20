Varese sogno promozione Favale sarà l’uomo dei gol

Il Varese ha ufficializzato Favale come nuovo attaccante, puntando sui suoi gol per la prossima stagione. La rosa si sta completando in vista del campionato 2026-27, con l’obiettivo di conquistare la promozione in Lega Pro. La società sta lavorando per rafforzare la squadra e prepararla alla sfida di ottenere un piazzamento utile per salire di categoria. La formazione biancorossa si appresta ad affrontare la nuova avventura con l’intenzione di centrare l’obiettivo promozione.

L’assestamento continua. Il Varese sta dando forma compiuta alla rosa con cui affrontare con le spalle larghe la stagione 2026-27 per cercare di dare la scalata alla Lega Pro passando per la porta principale. Una fame di professionismo che cresce in proporzione alla lontananza da esso, perdurante dalla stagione 2014-15, ultima di frequentazione della serie B. Il centosedicesimo anno di vita calcistica del sodalizio annovererà ai nastri di partenza l’attaccante classe 2002 Daniele Favale, scuola Torino e reduce da esperienze tutte piemontesi con Borgosesia, Novaromentin e Asti. Il suo bilancio complessivo è al momento di 223 presenze autografate anche da 58 reti e 23 assist per 15. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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