La Pumas insegue il sogno Se vince sarà promozione

La Pumas si gioca una partita decisiva con l’obiettivo di ottenere la promozione. Se la squadra riesce a vincere, accederà alla categoria superiore. La partita si tiene questa sera e rappresenta l’evento più importante della stagione. I giocatori si preparano all’impegno con la determinazione di chi sa che un risultato positivo può cambiare il loro futuro nel campionato. La sfida si svolge in un impianto sportivo e coinvolge i tifosi che seguono con attenzione ogni movimento in campo.

La Pumas insegue un sogno. E questa sera quel sogno potrebbe veramente concretizzarsi. Stasera, alle 20,45 al PalaBarsacchi, i giovani guidati da Mirko Bertolucci affrontano il Thiene nella gara di ritorno (andata 3-2 Pumas dopo i tiri di rigore) ed in caso di nuovo successo sarà promozione in serie A1. E la Versilia il prossimo anno potrebbe avere tre portacolori nella massima serie. Mai successo. "Sarà una partita fantastica - assicura Bertolucci, che di partite decisive ne ha giocate a bizzeffe - tra due ottime squadre. Loro sono una squadra esperta, ma noi siamo carichi al punto giusto. La rosa è al completo e spero che al palazzetto ci sia tanto pubblico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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