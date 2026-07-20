Vannacci sfida la premier con due meloni in mano | Tiri fuori gli attributi riproponiamo le preferenze al Senato - VIDEO

Un generale ha pubblicato un video in cui si mostra con una collana con un'asse bipenne, simbolo di un movimento storico, e indossa una canottiera nera. Nel video, si rivolge alla premier e propone di riproporre al Senato le preferenze politiche, sfidandola con due meloni in mano.

Il generale ha pubblicato un video nel quale lo si vede con una collana con l'ascia bipenne, simbolo di Ordine Nuovo e una canottiera nera mentre si rivolge alla premier Vannacci sfida la premier con due meloni in mano. Il generale ha pubblicato un video nel quale lo si vede con una collana c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Vannacci a cena con Alemanno: Meloni può chiamarmi, sono disponibile

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