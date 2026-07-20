Prima del voto in Senato sulla legge elettorale, un esponente politico ha pubblicato un video sui social in cui invita la premier a dimostrare coraggio. Nel messaggio, si afferma che la guerra si vince con cuore e acciaio e si ribadisce la volontà di restituire la sovranità al popolo. Vannacci, leader di un movimento politico, ha inoltre mostrato dei meloni come simbolo, riferendosi alla premier con un commento sul suo atteggiamento.

“La guerra si vince con il cuore e con l’acciaio e la sovranità a popolo può ancora essere restituita”. Inizia così il video messaggio pubblicato sui social da Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, alla vigilia del voto in Senato sulla legge elettorale. In mano ha due meloni, l’allusione alla premier è evidente. L’ex generale, che di fatto cita un vecchio video pre-elettorale della presidente del Consiglio, si rivolge a lei senza nominarla: “Chi può, tiri fuori gli attrbuti e riproponiamo le preferenze”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Legge elettorale, Vannacci mostra i meloni riferendosi alla premier sul voto al Senato: "Tiri fuori attributi"

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