Vannacci cerca Meloni ma il nodo centrale è l’Ucraina

Roberto Vannacci ha rilasciato un’intervista al Corriere dell’Umbria, in cui ha parlato della situazione politica e internazionale. La discussione si concentra sulla richiesta di incontro con il presidente del Consiglio e sul ruolo dell’Ucraina nel contesto attuale. Vannacci ha affrontato questioni legate alla politica interna e alle relazioni estere, evidenziando come il focus principale sia la crisi in Ucraina. Nessun dettaglio su date o nomi di altri soggetti coinvolti.

È molto interessante l’ampia intervista a Roberto Vannacci pubblicata oggi dal Corriere dell’Umbria. Il direttore Sergio Casagrande lo ha incalzato con domande secche e pungenti, riuscendo a ottenere risposte non ambigue sugli argomenti più scottanti, che – stando ai quotidiani sondaggi sulle intenzioni di voto – più sembrano interessare gli italiani. Quanto siano credibili è difficile dire. Le elezioni parlamentari, nonostante il bollente clima politico, non sono dietro l’angolo, neppure se prendesse corpo l’ipotesi dell’anticipato scioglimento delle Camere di cui tanto si parla, con urne aperte nell’aprile o nel maggio 2027. Anche se fosse questa la prospettiva, si tratta di varare la prossima legge di bilancio, che il governo in carica non potrebbe non stilare senza tener conto delle aspettative del corpo elettorale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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