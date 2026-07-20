Un generale inserito nella maggioranza ha scritto un testo che provoca polemiche. La leader di un partito di governo ha espresso dubbi sulla presenza di questa figura all’interno del suo schieramento. La questione riguarda il ruolo e le posizioni di questa persona, che ha suscitato reazioni e discussioni tra gli altri esponenti politici. La vicenda si inserisce nel dibattito pubblico sulle alleanze e sui valori condivisi all’interno del governo.

Il problema non è il Vannacci che è in te, ma il Vannacci che è in me. Questo potrebbe doversi dire allo specchio Giorgia Meloni se si trovasse a vincere le prossime elezioni con il generale parte integrante della sua maggioranza. E lo si è visto anche in questi giorni con il caso Roggero, esempio classico di scavalcamento da destra che spinge a posizioni più estreme l’intera coalizione. Giorgia Meloni (Ansa). Fuori o dentro, FN sarà un problema per Meloni & Co.. La legge sulla legittima difesa che ora Vannacci chiede di ampliare, seguito a ruota da Lega e FdI, non era stata varata da un governo di “buonisti” ma era stata approvata nel 2019 su input del partito di Salvini dal governo gialloverde. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - E se il vero problema di Meloni non fosse Vannacci fuori, ma Vannacci dentro?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giorgia Meloni attacca Vannacci, perché lo fa

Notizie e thread social correlati

Vannacci sfida Meloni, ma il vero problema della premier è SalviniUn leader politico ha sfidato pubblicamente il governo, mentre un altro esponente ha usato uno spray per stirare durante un evento, chiedendo...

“Se puoi tirali fuori!”. La provocazione shock di Vannacci a MeloniIl dibattito sulla possibilità di reintrodurre la scelta diretta dei candidati ha scatenato tensioni tra le forze politiche del centrodestra.

Temi più discussi: Taruffi: La maggioranza non c’è più, Meloni vada a dimettersi; Alla fine lo Stabilicum è passato. La battaglia sulla legge elettorale però trasloca soltanto (al Senato); Legge elettorale, le opposizioni unite in piazza per chiedere le dimissioni di Meloni; La legge elettorale è morta. Meloni o va a casa o è una premier dimezzata. Parla Mancini (Pd).

Ieri Meloni ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in dichiarazione di voto sulla legge elettorale in Aula alla Camera. Questa legge è irricevibile ed ine x.com

Meloni irritata con Rutte: Un discorso illogico. E chiama l’olandese per protestare. I sospetti di uno sgambetto di TrumpSgrana gli occhi. Deve rileggere due volte il lancio di agenzia per realizzare. E passare all’azione. Giorgia Meloni è a Foggia, alle celebrazioni per la Guardia di Finanza, quando la rivelazione choc ... ilmessaggero.it

Vannacci sfida Meloni, ma il vero problema della premier è SalviniIl generale chiude l’Assemblea costituente di FnV al grido di camerati, Merito (lo spray) e negando il femminicidio. Ma la premier e i suoi fedelissimi sono ancora convinti che si tratti di un fuoco ... lettera43.it