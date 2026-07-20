Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco spiega che la fede non nasce da prove continue, ma da una relazione capace di rimanere salda anche quando tutto sembra vacillare. Gesù rifiuta di offrire segni spettacolari e spiega che la sua morte e risurrezione sono l’unico segno decisivo. La fede autentica nasce dalla fedeltà, anche nelle prove e nel dubbio. In quel tempo, alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: «Maestro, da te vogliamo vedere un segno».Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera pretende un segno! Ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 20 luglio 2026: la fede non è un’opera di convincimento

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