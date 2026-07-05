Tuttosport – Kessie e Goretzka la Juve cerca il leader per il centrocampo | qual è la strategia di Carnevali
La Juventus cerca un centrocampista con personalità ed esperienza, puntando su due possibili profili. Secondo quanto riportato, si tratta di due calciatori considerati “alfa”, che potrebbero rafforzare il reparto con leadership e maturità. La strategia della società mira a integrare elementi che possano portare carattere e stabilità alla squadra. La scelta si concentra su giocatori che possano incidere immediatamente, migliorando la compattezza del centrocampo.
2026-07-05 07:39:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Personalità ed esperienza per la Juve. Insomma, per un verso o per l’altro siamo di fronte e due “calciatori alfa” che rappresenterebbero una benedetta iniezione di personalità e di esperienza a una squadra, quella bianconera, che ne ha evidenziato spesso la carenza. Non è un caso, del resto, che i contatti con gli entourage dei due calciatori sino stati attivati mesi fa e non certo ora, con una piccola sfumatura che evidenzia anche le differenze caratteriali dei protagonisti: un poco più esuberante l’ivoriano, che si propone e che non vede l’ora di tornare in Italia, più riflessivo il tedesco che sì, prende in considerazione l’attenzione della Juventus ma che valuta anche altre proposte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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