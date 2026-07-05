La Juventus cerca un centrocampista con personalità ed esperienza, puntando su due possibili profili. Secondo quanto riportato, si tratta di due calciatori considerati “alfa”, che potrebbero rafforzare il reparto con leadership e maturità. La strategia della società mira a integrare elementi che possano portare carattere e stabilità alla squadra. La scelta si concentra su giocatori che possano incidere immediatamente, migliorando la compattezza del centrocampo.

2026-07-05 07:39:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Personalità ed esperienza per la Juve. Insomma, per un verso o per l’altro siamo di fronte e due “calciatori alfa” che rappresenterebbero una benedetta iniezione di personalità e di esperienza a una squadra, quella bianconera, che ne ha evidenziato spesso la carenza. Non è un caso, del resto, che i contatti con gli entourage dei due calciatori sino stati attivati mesi fa e non certo ora, con una piccola sfumatura che evidenzia anche le differenze caratteriali dei protagonisti: un poco più esuberante l’ivoriano, che si propone e che non vede l’ora di tornare in Italia, più riflessivo il tedesco che sì, prende in considerazione l’attenzione della Juventus ma che valuta anche altre proposte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Kessie e Goretzka, la Juve cerca il leader per il centrocampo: qual è la strategia di Carnevali

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