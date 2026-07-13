Valentina Riccio e Antonio Panico si sono lasciati | volano dure accuse sui social

Valentina Riccio e Antonio Panico hanno annunciato la separazione sui social, scambiandosi accuse. La coppia, in attesa del loro primo figlio, ha deciso di interrompere la relazione senza preavviso. Entrambi hanno pubblicato post in cui si sono rivolti l’uno all’altro, evidenziando accuse e tensioni. La fine della loro storia ha suscitato commenti tra i follower, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla vicenda.

Amore al capolinea tra Antonio Panico e Valentina Riccio, l’ex coppia si è attaccata duramente sui social. Cosa sta succedendo tra Valentina Riccio e Antonio Panico? I due sono in attesa del loro primo figlio ma improvvisamente hanno deciso di dirsi addio. Il motivo? Lei sui social lo ha accusato di averla lasciata da sola in un momento molto delicato. Ai suoi seguaci l’ex di Temptation Island ha fatto sapere di essere stata in ospedale e di essersi sentita veramente sola. In quel momento stava male e aveva bisogno del sostegno del compagno ma lui non c’era. Ai fan ha detto che era insieme alla figlia e alla sua ex e che non le avrebbe mandato nemmeno un messaggio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Valentina Riccio e Antonio Panico Gravidanza e Matrimonio Rinviato

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