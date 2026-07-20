Uscite serali a 14 anni come gestire l’orario di rientro senza liti? Daniele Novara spiega ai genitori la tecnica del paletto
Il fine settimana porta con sé il problema delle uscite serali dei ragazzi di 14 anni e di come gestire il loro orario di rientro senza conflitti. Un esperto suggerisce di utilizzare la tecnica del “paletto”, ovvero stabilire un orario limite fisso per il rientro, che i giovani devono rispettare. Questa strategia mira a evitare discussioni e favorire regole chiare senza ricorrere a sanzioni o restrizioni eccessive.
Il fine settimana bussa alla porta e, puntualmente, si ripresenta il dilemma che toglie il sonno a tante famiglie: a che ora far rientrare i ragazzi dopo una serata con gli amici? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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