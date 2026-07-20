Usa e Iran la realtà presenta il conto

Gli Stati Uniti hanno ripreso azioni militari contro l’Iran senza ottenere un risultato conclusivo. La situazione riflette una escalation che non ha portato a una soluzione definitiva. Le operazioni sono state ripetute dopo un periodo di calma, ma senza modificare sostanzialmente lo scenario. La tensione tra le due parti continua senza segnali di de-escalation imminente.

MONDO. Come un toro che di fronte al drappo rosso continua a caricare disperatamente prima di essere abbattuto, Trump ha nuovamente ripreso le operazioni militari con l’Iran senza produrre un risultato decisivo. Al contrario ha rigettato l’economia mondiale di fronte a un nuovo baratro per la chiusura dello Stretto di Hormuz, facendo allargare il conflitto a una dimensione regionale. Quali sono i fronti aggiornati della guerra? Oltre ai bombardamenti sull’antica Persia, il presidente americano ha reimposto il blocco navale Usa sullo Stretto, mentre gli iraniani hanno messo sotto tiro Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar e Giordania. Dopo molto tempo l’Arabia Saudita è ritornata obiettivo degli Huthi che prendono di mira il porto di Yambou, fondamentale snodo per le esportazioni di petrolio di Riad. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Usa minacciano lIran, guerra alle porte

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