Ursus Pura R presenta due varianti di profilo progettate per un'ampia gamma di utilizzi. Le ruote, inizialmente considerate ad alto profilo, sono ora viste come opzioni standard grazie all'introduzione di freni a disco e alle richieste di aerodinamica. La modifica delle caratteristiche tecniche ha reso queste ruote più compatibili con le esigenze moderne, mantenendo comunque le caratteristiche di base del design.

Quelle che una volta venivano etichettate come ruote ad alto profilo, oggi con i freni a disco e le impellenti esigenze aerodinamiche sono considerate sostanzialmente standard. Ne sono un valido esempio le Ursus Pura R, dove la “R” sta per road e si dividono in due profili in carbonio differenti: 40 oppure 50 millimetri. Caratterizzate poi da un prezzo concorrenziale, secondo un orientamento che recentemente ha visto anche il brand americano Zipp proporre le sue 404 S ad un costo tutto sommato abbordabile. Ideali sia per gli allenamenti quotidiani che le lunghe distanze, costano 990 la coppia e rappresentano infatti la proposta ideale per quella tipologia di utenza in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ursus Pura R: due varianti di profilo adatte a tutti

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