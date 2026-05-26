Un corso di otto lezioni di arabo si terrà a partire dalla prossima settimana. Le sessioni sono aperte a tutti e si concentrano sulle nozioni fondamentali della lingua. Le lezioni si svolgeranno in un centro culturale locale, con incontri settimanali di un'ora e mezza. I partecipanti potranno acquisire le prime competenze di scrittura, lettura e conversazione. La prima lezione è prevista per lunedì sera alle 18.

Arezzo, 26 maggio 2026 – A lezione di arabo: 8 lezioni adatte a tutti per imparare le basi della lingua. Un’iniziativa della Fondazione Giovanni Paolo II. L’introduzione alla conoscenza della lingua araba diventa un ponte tra culture, conoscenza e solidarietà. È lo spirito del breve corso in 8 lezioni promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II e ideato da Christine Hazboun, dipendente palestinese della Fondazione e operatrice dell’accoglienza. Guiderà i partecipanti in un percorso introduttivo alla scoperta della lingua e della cultura araba. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un primo approccio semplice, pratico e coinvolgente... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Lezioni di Lingua Araba – La canzone della sigla

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