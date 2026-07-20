I familiari delle vittime della Uno Bianca hanno espresso gratitudine per il nuovo testimone che ha deciso di parlare, dopo 38 anni. La testimonianza potrebbe portare a una svolta nelle indagini sul duplice omicidio di due giovani avvenuto quella sera. I parenti sperano che questa novità possa contribuire a fare luce sul caso e a portare giustizia. La famiglia ha sottolineato di aver atteso a lungo questa occasione per conoscere la verità.

"Siamo grati alla persona che dopo tutti questi anni ha avuto il coraggio di sollevare il velo. Quella sera, sono morti due ragazzi. E noi familiari cerchiamo la verità da 38 anni". Sono le parole di Michele Stasi, fratello di Cataldo, carabiniere ucciso dai Savi a Castel Maggiore assieme al collega Umberto Erriu, il 20 aprile 1988. Rinasce la speranza per le famiglie delle vittime. Ieri il Carlino ha riportato la notizia di un super testimone che si è fatto avanti di recente e sta aiutando gli inquirenti a ricostruire i retroscena della vicenda. Testimone che con le sue dichiarazioni rafforza la tesi dell’ agguato premeditato da parte della banda della Uno Bianca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, i familiari: "Grati al nuovo testimone. Ora speriamo nella svolta"

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Incriminado, o pobre coitado usa sua visão de raio-X para encontrar jade imperial e leva seu inimigo

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