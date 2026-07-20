Il 20 luglio 2026, nell’ateneo di Arezzo, è stato presentato il restauro della facciata della Palazzina dell’Orologio, nel complesso del Pionta. L’edificio ospita le attività amministrative del Campus. L’intervento di recupero è stato ufficialmente annunciato durante un evento presso la sede universitaria.

Arezzo, 20 luglio 2026 – Presentato il 20 luglio 2026, nella sede universitaria di Arezzo dell’Università di Siena, il restauro della facciata della Palazzina dell’Orologio, nel complesso universitario del Pionta, edificio sede delle attività amministrative del Campus di Arezzo. Alla presentazione alla stampa hanno partecipato il Rettore Roberto Di Pietra, il Sindaco di Arezzo Marcello Comanducci; l’Assessore con Delega all'Università del Comune di Arezzo Lucia Tanti; Simona Micali, Delegata Unisi ai Rapporti con le sedi e i territori della provincia di Arezzo e Presidente del Campus di Arezzo, oltre all’architetto David Bechi, progettista e Direttore lavori dell’intervento complessivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Università, presentato il restauro della facciata della Palazzina dell’Orologio

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