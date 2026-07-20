Una giovane militare di 23 anni, appartenente all’8° Reggimento “Lancieri di Montebello”, è deceduta prematuramente. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra le forze armate e la popolazione. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La militare, nota come Noemi Saetta, aveva dedicato gli ultimi anni alla carriera militare.

Ci sono notizie che colpiscono il cuore di un’intera nazione. La scomparsa di Noemi Saetta, giovane militare di appena 23 anni dell’8° Reggimento “Lancieri di Montebello”, è una di quelle tragedie che lasciano un vuoto profondo e un dolore difficile da descrivere. Noemi ha perso la vita mentre era in servizio, impegnata nel suo dovere con l’onore e la dedizione che hanno sempre contraddistinto chi sceglie di indossare una divisa al servizio dell’Italia. Aveva davanti a sé un futuro ricco di sogni, di progetti e di una carriera che avrebbe sicuramente vissuto con lo stesso amore e lo stesso senso del dovere che l’avevano portata a servire il nostro Paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Una giovane servitrice dello Stato ci lascia troppo presto: il ricordo di Noemi Saetta

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