Antonella Clerici così non l’avete mai vista | il ricordo commosso della mamma morta troppo presto
Antonella Clerici ha condiviso un ricordo personale sulla propria madre, morta prematuramente. La conduttrice ha espresso il rammarico di non aver potuto mostrare alla madre i propri maggiori successi televisivi prima della sua scomparsa.
Antonella Clerici si lascia andare a un racconto molto personale sulla madre scomparsa troppo presto e sul rimpianto di non averle mostrato i suoi più grandi successi televisivi. Leggi anche: Fedez e Simona Ventura insieme in un programma, invitata anche Antonella Clerici ma ha rifiutato: ecco di cosa si tratta Dietro il sorriso rassicurante e l’energia travolgente che da anni accompagnano milioni di telespettatori, si nasconde anche una donna profondamente legata ai ricordi familiari e agli affetti più autentici. Antonella Clerici, uno dei volti più amati della televisione italiana, ha scelto di aprire il proprio cuore raccontando aspetti molto intimi della sua vita privata. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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