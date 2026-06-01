Antonella Clerici ha condiviso un ricordo personale sulla propria madre, morta prematuramente. La conduttrice ha espresso il rammarico di non aver potuto mostrare alla madre i propri maggiori successi televisivi prima della sua scomparsa.

Antonella Clerici si lascia andare a un racconto molto personale sulla madre scomparsa troppo presto e sul rimpianto di non averle mostrato i suoi più grandi successi televisivi. Leggi anche: Fedez e Simona Ventura insieme in un programma, invitata anche Antonella Clerici ma ha rifiutato: ecco di cosa si tratta Dietro il sorriso rassicurante e l’energia travolgente che da anni accompagnano milioni di telespettatori, si nasconde anche una donna profondamente legata ai ricordi familiari e agli affetti più autentici. Antonella Clerici, uno dei volti più amati della televisione italiana, ha scelto di aprire il proprio cuore raccontando aspetti molto intimi della sua vita privata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Antonella Clerici così non l’avete mai vista: il ricordo commosso della mamma morta troppo presto

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