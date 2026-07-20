Un vaccino contro la malaria il più grande flagello che abbia colpito l’umanità

La malaria è «il più grande flagello che abbia mai colpito l’umanità», secondo un detto inglese. Ma forse questa sarà la generazione umana che metterà fine alla malattia. Adrian Hill è l’uomo dietro al vaccino R21Matrix-M, il primo altamente efficace contro la malaria. Il preparato funziona nel 75-80% dei casi. Ha ritirato a Berlino il premio European Inventor Award, categoria ricerca, ringraziando il suo team. E oggi parla in un’intervista al Corriere della Sera. La malaria e il vaccino. Hill dirige a Oxford in centro Jenner, che creò il vaccino Astrazeneca contro Covid-19. «Non c’è mai stato un vaccino contro un parassita», spiega. È impossibile, si pensava. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PN Monthly seminar: Climate change and vector-borne diseases: a major challenge for the 21st century

Notizie e thread social correlati

Venturini: «Fare il sindaco il più grande onore che la vita mi abbia riservato»Simone Venturini ha dichiarato che essere sindaco di Venezia rappresenta il massimo onore della sua vita e ha precisato di non voler usare questa...

“Sono tutti contro di me”. La Nato in terapia è il paziente più strano che abbia mai avutoUn paziente ha affermato di essere circondato da avversari, sostenendo che “sono tutti contro di me”.

Temi più discussi: Vaccini e prevenzione della malaria, le 10 regole degli infettivologi; Il dottor Hill e il vaccino contro la malaria che può cambiare la storia: Questo è il mio mondo liberato dal più grande flagello che abbia mai colpito l'umanità; La valigia che protegge: i 10 consigli SIMIT per viaggiare senza rischi; Estate tempo di vacanze, da malaria a febbre gialla il decalogo per chi viaggia.

Il dottor Hill e il vaccino contro la malaria che può cambiare la storia: Questo è il mio mondo liberato dal più grande flagello che abbia mai colpito l’umanitàBERLINO - La malaria è in giro da 35 milioni di anni, ben prima che l’uomo — almeno nella versione homo sapiens — comparisse in Africa 200 mila anni fa. Da allora, più o meno dall’alba dei tempi, è un ... corriere.it

La malaria, il nemico che cambia voltoPubblicato su Nature, lo studio della dottoressa Junqueira apre nuove possibilità contro una malattia che affligge il continente africano ... laregione.ch