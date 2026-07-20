Un vaccino contro la malaria il più grande flagello che abbia colpito l’umanità

Da open.online 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La malaria è «il più grande flagello che abbia mai colpito l’umanità», secondo un detto inglese. Ma forse questa sarà la generazione umana che metterà fine alla malattia. Adrian Hill è l’uomo dietro al vaccino R21Matrix-M, il primo altamente efficace contro la malaria. Il preparato funziona nel 75-80% dei casi. Ha ritirato a Berlino il premio European Inventor Award, categoria ricerca, ringraziando il suo team. E oggi parla in un’intervista al Corriere della Sera. La malaria e il vaccino. Hill dirige a Oxford in centro Jenner, che creò il vaccino Astrazeneca contro Covid-19. «Non c’è mai stato un vaccino contro un parassita», spiega. È impossibile, si pensava. 🔗 Leggi su Open.online

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