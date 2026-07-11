Sono tutti contro di me La Nato in terapia è il paziente più strano che abbia mai avuto

Un paziente ha affermato di essere circondato da avversari, sostenendo che “sono tutti contro di me”. La frase è stata pronunciata durante una seduta, mentre il soggetto descriveva la propria sensazione di isolamento. La conversazione si è svolta in un contesto clinico, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle circostanze specifiche. La dichiarazione si inserisce in un quadro di analisi della percezione di ostilità.

Certo che ho avuto strani pazienti, ricordo un’auto Ferrari ( Psicoanalisi della Ferrari. Edizioni positive press, 2006) e più recentemente l’anima di un imprenditore e politico deceduto ( Silvio va in paradiso: psicoanalisi di un arcitaliano, Aliberti editore 2026) ma lei per originalità li batte tutti. Ben arrivata Nato (North atlantic treaty organisation)! Cosa la porta al mio consulto? Dentro di me riflettevo che la mia smania di impicciarmi di cose più grandi di me con un pizzico di vanagloria mi stava facendo un brutto scherzo. Dottore, sono sempre impaurita. A dispetto di ogni elemento razionale o rassicurazione soffro per un timore di fondo terribile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Curare l'anima con le parole: come la narrazione ci salva e ci trasforma

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Diego Forlán: “Kun è il miglior partner che abbia mai avuto”

Sami Zayn: “Ci sono persone che hanno vinto il titolo più volte, ma continuo a pensare che non abbiano avuto la carriera che ho avuto io”Sami Zayn ha affermato di aver superato altri lottatori che hanno vinto più volte il titolo mondiale, nonostante ciò non abbia condotto una carriera...

Temi più discussi: Pogacar con nuovo look: Tutti contro di me? Io sono pronto, la mia squadra è pronta; Se anche le donne sono violente; Anche l'opposizione contro la sparata di Trump: Su Meloni frasi inaccettabili; La rivolta dei fenicotteri contro il governo di Edi Rama.

Oggi Teddy ha 100 anni e momenti di difficoltà..., ma resta grandioso. Sono felice di aver lottato contro tutto e tutti, papà compreso, che criticavano il nostro amore. Sapevo che sarebbe durata e così è stato. @RitaPavone. #Auguri di #BuonCompleanno a #Te x.com

Alcaraz non ne può più e sbotta a Indian Wells: Contro di me ormai sono tutti Federer, sinceramente...Arthur Rinderknech, francese, classe 95, ce l'ha messa tutta per rendere la vita difficile al numero 1 al mondo, ma non è bastato e Carlitos ha centrato la sua 14ª vittoria nel 2026 approdando agli ... corrieredellosport.it

Tutti contro le discriminazioniIn campo con gagliardetti con parole che mettono in fuorigioco il razzismo e ogni forma di discriminazione. Fair Play, dialogo, connessione, rispetto ... corrieredellosport.it