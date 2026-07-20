Il Teatro Comunale di Bologna è attualmente sotto lavori di restauro, con ponteggi che coprono la sala principale. Mancano 212 giorni alla riapertura prevista per il 14 febbraio 2027. Il cantiere coinvolge interventi di conservazione e manutenzione strutturale, senza modificare l’assetto originale dell’edificio storico. Le operazioni sono in corso da diversi mesi, con il personale impegnato a preservare l’aspetto architettonico e funzionale del teatro.

Mancano 212 giorni al 14 febbraio 2027, la data in cui il Teatro Comunale di Bologna riaprirà le sue porte. Sui ponteggi che oggi occupano la Sala Bibiena, procede centimetro dopo centimetro il restauro conservativo e manutentivo delle superfici: a guidarlo è Fabio Bevilacqua, restauratore di beni culturali e direttore operativo dell’intervento, autore del progetto insieme all'architetto Francesco Dalmastri. «Il teatro è fondamentalmente un ambiente che viene vissuto — spiega Bevilacqua —: la gente lo abita, lo utilizza. E l'utilizzo è collegato ai danni conservativi delle superfici». Quarantasei anni di spettacoli, di pubblico, di luci e di scenografie hanno lasciato il segno sulle finiture uscite dal grande cantiere del 1980-81, quando il teatro —dichiarato inagibile per gravi problemi strutturali — fu consolidato e messo in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - «Un teatro storico non smette mai di vivere». Il restauratore Bevilacqua racconta il cantiere del Comunale

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