Un pilota spiega come funziona il Restraint Kit usato sui voli per bloccare le persone aggressive

Un pilota ha spiegato come funziona il Restraint Kit, uno strumento usato sui voli per immobilizzare passeggeri aggressivi. Quando un passeggero si comporta in modo violento durante il volo, il personale può decidere di farlo scendere o chiamare le forze dell’ordine. Se l’incidente avviene in alta quota, si utilizza il Restraint Kit per bloccare temporaneamente la persona, seguendo una procedura specifica.

Quando un passeggero diventa aggressivo su un volo di linea, il personale dell'aereo può decidere di farlo scendere e chiamare le forze dell'ordine, ma se la situazione si verifica in alta quota esiste una particolare procedura da seguire per bloccare la persona. Un pilota italiano spiega a Fanpage.it che cos'è il Restraint Kit e come funziona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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The Curse of the Reckaviles | A Gripping Mystery by Walter S. Masterman

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