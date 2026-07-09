Perché in aereo abbassano le luci e alzano le tende dei finestrini? Un pilota spiega le regole che possono salvarci

Durante il volo, le luci vengono abbassate e le tende dei finestrini alzate per facilitare l’evacuazione in caso di emergenza. Questo permette ai passeggeri di adattare rapidamente la vista alle condizioni di luce esterne e di mantenere la visibilità in caso di evacuazione. La regolamentazione prevede anche il divieto di liquidi nel bagaglio a mano e specifiche procedure per l’uso della modalità aereo. In certi casi, un passeggero può essere invitato a lasciare l’aereo.

Dai liquidi nel bagaglio a mano alla modalità aereo, fino alle tendine dei finestrini e ai casi in cui un passeggero può essere fatto scendere dal velivolo: il primo ufficiale di un’importante compagnia aerea italiana spiega cosa c’è dietro le principali regole di sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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