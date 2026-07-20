Ad Allai, un pugno di case in pietra scura arrampicate sulle colline del Barigadu, in provincia di Oristano, è successo qualcosa che nessun altro comune italiano può ancora vantare: la notte è diventata la sua attrazione più preziosa. La Fundación Starlight, l’ente scientifico legato all’ Istituto di Astrofisica delle Canarie, ha assegnato al borgo la certificazione internazionale di “Villaggio delle Stelle”, un riconoscimento che in Italia non era mai arrivato a un centro abitato prima d’ora. Un titolo che in Italia non aveva precedenti. Il marchio Starlight non si regala. Viene concesso solo ai territori che dimostrano, con misurazioni sul... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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© Nonewsmagazine.com - Un paese di 300 abitanti diventa il primo “villaggio delle stelle” d’Italia

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Il plenilunio di giugno unisce tradizioni antiche e un fenomeno astronomico particolare. In Italia, intanto, cresce anche l’attenzione al cielo con il primo “Villaggio delle Stelle” certificatoLa notte di oggi presenta uno degli eventi astronomici più attesi dell’estate: la Microluna delle Fragole, la prima luna piena di questa stagione.

Almè, il paese-record delle telecamere: una ogni 28 abitanti, entro fine anno saranno 200A Almè sono state installate molte telecamere di sorveglianza, con un rapporto di una ogni 28 abitanti.

Argomenti più discussi: EnBW e Zelestra siglano accordo di tolling per 300 MW di BESS in Emilia-Romagna; L'Italia del libro in vetrina a Guadalajara - Aise.it; dnata avvia una nuova fase di crescita in italia: 150 assunzioni a tempo indeterminato a milano; Rincari per una giornata al parco acquatico quasi 300 euro a famiglia.

Nella finestra P.N.I.S.S.I. Novembre 2025-Gennaio 2026 i Consorzi di bonifica ed irrigazione hanno inserito 277 progetti, tra cui molti del Piano Invasi ANBI-Coldiretti, per un valore complessivo di 7 miliardi e 300 milioni di euro. LEGGI: risoitaliano.eu/anbi-inc x.com