A Almè sono state installate molte telecamere di sorveglianza, con un rapporto di una ogni 28 abitanti. Attualmente ne sono presenti circa 191, per un totale di circa 5.480 persone residenti. Entro la fine dell’anno, il numero di telecamere dovrebbe salire a 200. A Bergamo, invece, ci sono circa 600 telecamere, con una media di una ogni 200 cittadini.

Estrae il cellulare e fa i calcoli: «Sono 5.480 abitanti diviso 191, totale una telecamera ogni 28 persone. Bergamo di telecamere ne ha 600, ma la loro media è di una ogni 200 cittadini. Senza contare che siamo uno dei Comuni meno estesi». Se si considera la superficie, ogni telecamera scruta 10.366 metri quadrati del territorio di Almè. Difficile fare una classifica su scala nazionale ma, se non è proprio un record, quello vantato dal sindaco leghista Massimo Bandera ci va vicino. Quando è stato eletto la prima volta dieci anni fa, Almè aveva 46 obiettivi sparsi per il paese. Ma lui veniva dall'esperienza da assessore alla Sicurezza a Bergamo dove aveva varato il sistema Guardian. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Almè, il paese-record delle telecamere: una ogni 28 abitanti, entro fine anno saranno 200

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