Un maestro condannato a risarcire quasi un milione di euro la decisione dei giudici
Un maestro di scuola primaria è stato condannato a dieci anni di reclusione per abusi sessuali. Le vittime hanno chiesto un risarcimento complessivo di circa 800 mila euro. Contestualmente, la Procura contabile ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione. La sentenza ha anche stabilito il pagamento di quasi un milione di euro come risarcimento complessivo.
Un maestro di scuola primaria veniva condannato alla pena di anni dieci di reclusione in relazione al reato di abusi sessuali, le vittime agivano anche per chiedere il risarcimento del danno complessivamente di quasi 800 mila euro e conseguentemente la Procura contabile agiva per chiedere il risarcimento dei danni patiti dall'Amministrazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Seeing him carry his mistress to surgery, she left divorce papers. He regretted it forever!
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