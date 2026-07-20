Un maestro condannato a risarcire quasi un milione di euro la decisione dei giudici

Notizia in breve

Un maestro di scuola primaria è stato condannato a dieci anni di reclusione per abusi sessuali. Le vittime hanno chiesto un risarcimento complessivo di circa 800 mila euro. Contestualmente, la Procura contabile ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione. La sentenza ha anche stabilito il pagamento di quasi un milione di euro come risarcimento complessivo.