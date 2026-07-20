Un giardino archeologico Il Castello di Monsummano diventa un’area di studio

Notizia in breve

Un protocollo d’intesa è stato firmato per trasformare il castello di Monsummano Alto in un giardino archeologico. Il sito, già sede di convegni di architettura e archeologia, sarà ora ufficialmente riconosciuto come patrimonio culturale della Valdinievole. L’amministrazione comunale ha predisposto il documento, che punta a valorizzare l’area come spazio di studio e tutela archeologica. La fase successiva prevede l’avvio di interventi per l’apertura al pubblico e la conservazione dei reperti.