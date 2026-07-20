Un giardino archeologico Il Castello di Monsummano diventa un’area di studio
Un protocollo d’intesa è stato firmato per trasformare il castello di Monsummano Alto in un giardino archeologico. Il sito, già sede di convegni di architettura e archeologia, sarà ora ufficialmente riconosciuto come patrimonio culturale della Valdinievole. L’amministrazione comunale ha predisposto il documento, che punta a valorizzare l’area come spazio di studio e tutela archeologica. La fase successiva prevede l’avvio di interventi per l’apertura al pubblico e la conservazione dei reperti.
Un giardino archeologico al castello di Monsummano Alto, l’amministrazione comunale ha pronto il protocollo d’intesa. Il sito era già stato oggetto negli anni passati di convegni di architettura e archeologia, adesso dovrebbe arrivare la svolta vera e propria come patrimonio culturale della Valdinievole. La giunta comunale locale guidata dalla sindaca Simona De Caro ha infatti approvato all’unanimità gli atti che danno il via libera ufficiale allo schema di Protocollo d’Intesa per la ricerca sul castello di Monsummano Alto per la valorizzazione dell’antico sito fortificato medievale. Il progetto consolida la collaborazione avviata nel 2022 con l’Università di Firenze, estendendola a cinque attori per cinque anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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