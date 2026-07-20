Un video condiviso online mostra un cobra che tenta di attaccare un gatto, che invece rimane fermo e reagisce. La scena, che ricorda un film d’animazione, vede il serpente con il cappuccio aperto e il felino che studia l’avversario senza fuggire. La clip ha attirato l’attenzione degli utenti, suscitando sorpresa per il comportamento del gatto e la dinamica dell’incontro tra i due animali.

Sembrava una scena uscita da un film d’animazione. Da una parte un cobra con il cappuccio spiegato, pronto ad attaccare. Dall’altra un gatto che, invece di scappare, rimane fermo, studia l’avversario e risponde colpo su colpo. È successo in un parco della provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, dove un passante ha ripreso un faccia a faccia destinato a fare il giro dei social. Le immagini mostrano il rettile mentre tenta più volte di colpire il felino con rapidi affondi. Ogni attacco, però, viene evitato con sorprendente precisione. Il gatto arretra di pochi centimetri, cambia posizione all’ultimo istante e tiene costantemente gli occhi puntati sul cobra, senza perdere il controllo della situazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un cobra attacca un gatto, ma il finale sorprende: il duello ripreso in video conquista il web

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Quando il serpente a sonagli ha attaccato il gatto… ha pagato un prezzo altissimo

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Cosa fai quando tutti si divertono in combattimento tranne un giocatore che ha fallito i suoi tiri e è morto prima di avere un turno. reddit