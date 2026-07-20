Ultime giornate di caldo per l’Italia Temporali in arrivo
Oggi, in Italia, 17 città sono sotto bollino rosso a causa delle alte temperature, mentre nel Nord si registrano allerte temporali. A partire da domani, il maltempo si estenderà alle regioni centrali e meridionali del paese. Le condizioni meteorologiche sono in rapido cambiamento, con precipitazioni previste in diverse aree. Le temperature elevate continueranno ad interessare alcune zone fino a oggi, prima di essere sostituite da fenomeni temporaleschi più diffusi.
Sono le ultime giornate roventi per l’Italia: oggi 17 città in bollino rosso e allerta temporali al nord. Da domani il maltempo raggiungerà anche il centro sud. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Ultime giornate di caldo per l'Italia. Temporali in arrivo
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A causa del grande caldo, una ordinanza della Regione Lazio amplia il divieto di svolgere attività lavorative sotto il sole tra le 12.30 e le 16, nelle giornate da bollino rosso, considerate ad alto rischio per la salute dei lavoratori. info ow.ly/KBAG50ZoWKJ x.com
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