Ultime giornate di caldo per l’Italia Temporali in arrivo

Da tv2000.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, in Italia, 17 città sono sotto bollino rosso a causa delle alte temperature, mentre nel Nord si registrano allerte temporali. A partire da domani, il maltempo si estenderà alle regioni centrali e meridionali del paese. Le condizioni meteorologiche sono in rapido cambiamento, con precipitazioni previste in diverse aree. Le temperature elevate continueranno ad interessare alcune zone fino a oggi, prima di essere sostituite da fenomeni temporaleschi più diffusi.

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Sono le ultime giornate roventi per l’Italia: oggi 17 città in bollino rosso e allerta temporali al nord. Da domani il maltempo raggiungerà anche il centro sud. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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