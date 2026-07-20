Ultime giornate di caldo per l'Italia. Temporali in arrivo

Notizia in breve

Oggi, in Italia, 17 città sono sotto bollino rosso a causa delle alte temperature, mentre nel Nord si registrano allerte temporali. A partire da domani, il maltempo si estenderà alle regioni centrali e meridionali del paese. Le condizioni meteorologiche sono in rapido cambiamento, con precipitazioni previste in diverse aree. Le temperature elevate continueranno ad interessare alcune zone fino a oggi, prima di essere sostituite da fenomeni temporaleschi più diffusi.