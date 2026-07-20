ULÌA Ristorante Naturale | la nuova frontiera del gusto autentico

. Dall’orto alla tavola seguendo solo il ciclo del tempo: i segreti di una realtà gastronomica unica nel suo genere. Esiste una Sardegna distante dalle immagini più prevedibili del lusso patinato, caratterizzata da ritmi lenti, silenzi profondi e paesaggi che cambiano con il susseguirsi delle stagioni. In questo contesto prende vita ULÌA Ristorante Naturale, realtà gastronomica situata ad Arzachena all’interno del Cascioni Eco Retreat e guidata dallo chef Salvatore Camedda. ULÌA si configura non solo come ristorante, ma come un sistema articolato in cui la cucina rappresenta il risultato finale di un processo più ampio che parte dalla terra, dall’orto, dal frutteto, dagli animali e dalle erbe spontanee, elementi fondamentali che definiscono l’identità del luogo e orientano ogni scelta culinaria. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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