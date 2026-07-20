UGL Salute | Ignobile aggressione ad un infermiere del Cristo Re Servono misure urgenti personale sanitario va tutelato

Da iltempo.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 19 luglio, un infermiere del Pronto Soccorso dell’Ospedale Cristo Re di Roma è stato picchiato mentre era in servizio. La violenza si è verificata all’interno dell’area di emergenza, senza che ci siano dettagli sui responsabili. L’attacco ha provocato ferite all’operatore sanitario, che ha riportato traumi di varia entità. La vicenda ha suscitato condanna e richieste di intervento immediato per garantire la sicurezza del personale.

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Una nuova ignobile pagina di violenza si è consumata nella giornata di domenica 19 luglio, all'interno del Pronto Soccorso dell'Ospedale Cristo Re di Roma, dove un infermiere è stato brutalmente aggredito mentre svolgeva il proprio lavoro. Sull'episodio intervengono con fermezza Valerio Franceschini, Segretario Provinciale della UGL Salute Roma, e Marco Di Stazio, Rappresentante Aziendale UGL Salute presso il Cristo Re, esprimendo totale solidarietà al lavoratore e chiedendo interventi immediati e strutturali. "Condanniamo con assoluta fermezza questa ennesima, vile aggressione", dichiarano congiuntamente Franceschini e Di Stazio. "Non è più tollerabile che chi indossa un camice per curare e assistere i cittadini debba temere per la propria incolumità fisica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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