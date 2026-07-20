Due Door Cinema Club si esibirà in Italia con due concerti, domani a Gardone Riviera e il 22 luglio a Roma. La band nordirlandese celebra i 15 anni del loro album di debutto con questi appuntamenti live. Le date sono state annunciate ufficialmente e prevedono performance dal vivo della band, molto attese dai fan italiani. I concerti si svolgeranno in due diverse città, offrendo l’opportunità di ascoltare dal vivo brani storici e nuovi.

TWO DOOR CINEMA CLUB LA BAND NORDIRLANDESE ARRIVA LIVE IN ITALIA CON DUE IMPERDIBILI APPUNTAMENTI PER CELEBRARE I 15 ANNI DEL LORO ALBUM DI DEBUTTO “TOURIST HISTORY” MARTEDÌ 21 LUGLIO 2026 Festival del Vittoriale Tener-a-Mente – Gardone Riviera (BS) MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2026 Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma La band indie-rock nordirlandese TWO DOOR CINEMA CLUB arriva live in Italia, con il “15th Anniversary Tour – Performing Tourist History in Full + Their Greatest Hits”, per due imperdibili appuntamenti: 21 Luglio al Festival Del Vittoriale Tener-A-Mente di Gardone Riviera (Bs) e 22 Luglio al Cavea Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Two Door Cinema Club: la band arriva live in Italia con due imperdibili appuntamenti! Domani a Gardone Riviera (BS) e il 22 luglio a Roma

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Two Door Cinema Club - Next Year - Live Atlantic Fest 2026 - Vilagarcía de Arousa - 4K

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