La trattativa tra la Juventus e Dovbyk è saltata, secondo quanto riportato da Tuttosport. La squadra aveva proposto uno scambio con Vlahovic, ma l’accordo non è andato a buon fine. La vicenda ha influenzato il mercato della Juventus, che sta valutando altre opzioni. Nel frattempo, si segnala che Emiliano Martinez ha concluso il Mondiale con una sconfitta contro la Spagna, ma ha comunque avuto una grande prestazione complessiva.

2026-07-20 20:26:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: La partita per Emiliano Martinez inizia adesso. Il Dibu ha chiuso il Mondiale con la sconfitta contro la Spagna, ma ha comunque giocato una grandissima Coppa del Mondo. Adesso la Juventus conta di accelerare, ma deve fare i conti con i (nuovi) problemi alla mano per il portiere dell’ Aston Villa, che ha stretto i denti per provare a confermarsi campione con la maglia Albiceleste. Proprio le condizioni del Dibu e le ultime sulla trattativa sono state al centro della puntata odierna di ‘TuttoChiaro’, in onda sul canale Youtube di Tuttosport. Ma non solo: Lorenzo Aprile e Cristiano Corbo hanno svelato un retroscena di mercato che riguarda due attaccanti, Dusan Vlahovic e Artem Dovbyk. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Retroscena Vlahovic: scambio con Dovbyk! Perché è saltato tutto e le novità sul mercato Juve

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