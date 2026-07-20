Luka Modric ha firmato un nuovo contratto con il Milan, che lo lega al club per un altro anno. La trattativa si è conclusa con un accordo economico definito tra le parti. Il centrocampista, 38 anni, continuerà a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. La firma è arrivata dopo settimane di trattative, senza dettagli pubblicati sulle cifre del contratto.

Luka Modric è pronto a proseguire con il Milan in vista della prossima stagione con il centrocampista che avrebbe trovato l’intesa con il club meneghino per un altro anno in rossonero. Modric pronto ad annunciare il suo futuro (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto si legge sul quotidiano sportivo Germanijak, Luka Modric avrebbe trovato l’intesa con il Milan per un contratto annuale da circa 3,5 milioni di euro, di fatto identico a quello sottoscritto un anno fa per arrivare a Milanello. Un rinforzo importante per il centrocampo con Ruben Amorim che avrà a disposizione uno dei leader tecnici e di spogliatoio del Milan dello scorso anno con il croato che potrebbe dire a breve addio alla sua nazionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Calciomercato.it - Tutto deciso, Modric prosegue con il Milan: le cifre del contratto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El NUEVO CÁNTICO a LUKA MODRIC de la afición del AC MILAN: ENAMORADOS DE LA LEYENDA

Notizie e thread social correlati

Rinnovo, il Milan ha convinto Modri?: cifre e dettagli del contratto del fuoriclasse croatoIl Milan ha confermato il rinnovo del contratto con Luka Modri, che resterà in maglia rossonera.

Milan-Modric, il matrimonio prosegue: sempre più vicina l'intesa per un nuovo contrattoLuka Modric ha deciso di continuare a giocare almeno un’altra stagione e resterà ufficialmente con il Milan.

Argomenti più discussi: Milan-Modric il matrimonio prosegue | sempre più vicina l' intesa per un nuovo contratto; Milan-Modric il matrimonio prosegue | sempre più vicina l' intesa per il rinnovo.

Era nell'aria già da un paio di settimane, ma ora la conferma giunge direttamente dalla Croazia: Luka #Modric ha deciso di proseguire la sua carriera al #Milan. Firmerà un nuovo contratto annuale con il club rossonero a metà settimana, molto probabilment x.com

Milan, tutti al lavoro per trattenere Modric: anche Ibrahimovic lo ha chiamatoIl futuro del centrocampista croato Modric sarà deciso a breve: Cardinale, Amorim e Ibrahimovic hanno fatto di tutto per convincerlo a restare in rossonero Il futuro di Luka Modric è ormai vicino a un ... msn.com

Milan, Luka Modric ha deciso: resterà un altro anno in rossoneroLuka Modric ha deciso di continuare la sua avventura al Milan per un'altra stagione. L'annuncio già nelle prossime ore? milannews.it