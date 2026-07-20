tutti i protagonisti del mondiale di calcio 2026

Al termine della Coppa del Mondo 2026, vinta dalla Spagna, la FIFA ha annunciato i premi individuali del torneo. I riconoscimenti sono stati consegnati ai giocatori che si sono distinti nelle varie categorie. La competizione si è conclusa con la seconda vittoria mondiale della nazionale spagnola, dopo aver battuto le altre nazionali in finale. La cerimonia di premiazione ha visto la consegna di trofei e medaglie ai migliori atleti del torneo.

Al termine di un’emozionante Coppa del Mondo 2026, culminata con il secondo trionfo iridato della Spagna, la FIFA ha assegnato i premi individuali del torneo. Un verdetto che riflette l’egemonia della Roja su tutta la linea, pur lasciando spazio alle imprese personali dei singoli fuoriclasse. Lo spagnolo Rodri, autore di prestazioni magistrali a centrocampo nelle otto partite disputate con la nazionale di Luis de la Fuente, si è aggiudicato l’adidas Golden Ball come miglior giocatore assoluto del torneo. Il metronomo del Manchester City ha diretto i tempi di gioco con un’efficienza chirurgica, confermandosi la mente e il vero punto di riferimento della squadra campione del mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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