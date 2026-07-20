Tutela dei minori | Meter garantisce i servizi di ascolto anche in estate
Meter garantisce anche in estate i servizi di ascolto dedicati alla tutela dei minori. Il progetto, rivolto ai giovani che affrontano esperienze traumatiche senza punti di riferimento, mira a offrire supporto psicologico durante i mesi più caldi dell’anno. La continuità dei servizi è fondamentale per evitare che le difficoltà dei minori restino senza assistenza, anche durante le vacanze.
Il progetto per la tutela dei minori promosso da Meter risponde a un'emergenza silenziosa. Durante i mesi estivi, infatti, molti giovani affrontano esperienze traumatiche senza punti di riferimento, rendendo fondamentale il supporto psicologico offerto dall'associazione.Minori: i servizi di ascolto di Meter restano attivi anche durante il periodo estivo, il 54% dei giovani non riesce a chiedere aiuto pur avendone bisognoPachino (SR), 20 luglio 2026 – Il bisogno di ascolto e supporto non si interrompe durante l’estate. Per molte famiglie, infatti, i mesi estivi possono rappresentare una fase particolarmente delicata: la sospensione delle... 🔗 Leggi su Scuolalink.it
La Tutela dei minori, spiegata dalla psicologa e psicoterapeuta Federica Guagliardo di Catania
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