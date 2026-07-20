Tutela dei minori | Meter garantisce i servizi di ascolto anche in estate

Da scuolalink.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Meter garantisce anche in estate i servizi di ascolto dedicati alla tutela dei minori. Il progetto, rivolto ai giovani che affrontano esperienze traumatiche senza punti di riferimento, mira a offrire supporto psicologico durante i mesi più caldi dell’anno. La continuità dei servizi è fondamentale per evitare che le difficoltà dei minori restino senza assistenza, anche durante le vacanze.

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