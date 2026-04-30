Minori Meter | nessuna voce fragile resti inascoltata

In occasione della 30ª Giornata dei bambini vittime, l’associazione Meter ha diffuso il dossier 2025 dedicato alle violenze e agli abusi sui minori. Fondata da un sacerdote, l’associazione si occupa di tutelare i diritti dei bambini e di sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche. La giornata mira a ricordare le vittime e a promuovere l’attenzione su un tema che coinvolge molte famiglie e istituzioni.

Violenze e abusi sui minori: nessuna voce fragile rimanga inascoltata. In occasione della 30ª edizione della Giornata dei bambini vittime, l’associazione Meter, fondata da Don Fortunato Di Noto, ha presentato il dossier 2025. Servizio di Amelia Cartia RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Minori, Meter: nessuna voce fragile resti inascoltata Minori, Meter: nessuna voce fragile resti inascoltata Notizie correlate Procura autorizza scavo sulla scogliera, ma nessuna traccia evidente dei resti di RobertaUGENTO - Nessun esito apparente e concreto, anche se la speranza non si acquieta e i legali della famiglia Martucci, gli avvocati Valentina Presicce... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tutela minori. Meter: Nessuna voce fragile rimanga inascoltata; Minori, Meter: nessuna voce fragile resti inascoltata; Minori Meter | nessuna voce fragile resti inascoltata; Abusi e segreti nella setta islamica del nuovo Papa | si allarga l’inchiesta choc. Tutela minori: nessuna ‘fragile voce’ rimanga inascoltata. Il dossier 2025 dell’associazione MeterSono stati 110 i casi seguiti dall’associazione Meter nel 2025. È uno dei dati emersi nel dossier Fragili voci, un’analisi puntuale sulle richieste d’aiuto giunte al Centro ascolto nell’ultimo anno, ... portalecce.it Tutela minori: Meter, 110 casi seguiti nel 2025. Il 44% dei ragazzi chiede di essere ascoltatoNel 2025, la macroarea Abuso ha rappresentato il 32% dei casi seguiti totali (35 casi su 110). Di questi, la maggioranza riguarda abusi sessuali attuali (21 vittime), mentre crescono gli abusi avven ... agensir.it Non è stata rilevata vendita di alcol a minori, un aspetto particolarmente attenzionato dalle forze dell'ordine. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook