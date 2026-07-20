Il Tuscia Film Fest si è concluso nel Sacro Bosco di Bomarzo, il Parco dei Mostri. La cerimonia di chiusura ha visto la presenza del regista Paolo Virzì e un tributo dedicato a Mattia Torre. La manifestazione ha riunito pubblico e professionisti del cinema in un contesto all'aperto, tra sculture e natura. La serata ha incluso proiezioni e interventi, chiudendo con una cerimonia ufficiale.

Roma, 20 lug. (askanews) - Il Tuscia Film Fest ha chiuso i battenti nel Sacro Bosco di Bomarzo, il Parco dei Mostri, con Paolo Virzì e l'omaggio a Mattia Torre. Il dibattito con il regista ha accompagnato la proiezione del suo ultimo lavoro Cinque secondi, prima di ricevere il premio Tuscia Terra di Cinema. Cristina Pellegrino, Massimo De Lorenzo e Carlo De Ruggieri hanno invece letto tre testi di Mattia Torre, sceneggiatore e regista scomparso nel 2019. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tuscia Film Fest, Virzì chiude la kermesse nel Sacro Bosco di Bomarzo

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