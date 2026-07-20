Dieci persone sono state sanzionate e due imbarcazioni multate durante un servizio interforze contro i tuffi vietati dal Ponte di Riva di Castello a Nesso. Le operazioni sono state condotte per far rispettare il divieto di balneazione e le norme sulla sicurezza in acqua. Nessun incidente è stato segnalato. Le autorità hanno effettuato controlli mirati nelle zone più frequentate per limitare i rischi.

È di 10 persone sanzionate e 2 natanti multati il bilancio di un servizio interforze predisposto per contrastare i tuffi vietati dal Ponte di Riva di Castello a Nesso (Como). L’intervento è stato effettuato ieri pomeriggio, quando numerosi giovani e turisti sono stati identificati e sanzionati per aver violato l’ordinanza comunale che vieta tuffi, salti e lanci in acqua dal ponte e dalle sue pertinenze. Controlli interforze per la sicurezza pubblica Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno predisposto un servizio mirato a seguito dell’ordinanza che vieta temporaneamente i tuffi dal Ponte di Riva di Castello e dalle strutture adiacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tuffi vietati a Nesso dal Ponte di Riva di Castello, 10 persone sanzionate e 2 barche multate

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