Durante i controlli interforze a Como, nove persone sono state sanzionate per aver fatto tuffi dal Ponte di Riva di Castello a Nesso. Le operazioni sono state condotte con un elicottero e una barca nelle ore pomeridiane. Non sono stati segnalati incidenti o feriti. Le sanzioni sono state applicate a cittadini stranieri coinvolti nel fenomeno.

Nove stranieri sanzionati durante i controlli interforze effettuati ieri pomeriggio a Como per contrastare il fenomeno dei tuffi dal Ponte di Riva di Castello. L’operazione è stata predisposta dopo l’Ordinanza che vieta temporaneamente tuffi, salti e lanci in acqua dai parapetti e dalle pertinenze del ponte, a causa della presenza di numerosi giovani e turisti che continuano a sfidare il divieto. Controlli interforze per la sicurezza pubblica Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il servizio di controllo è stato organizzato in risposta alla crescente abitudine di radunarsi sul Ponte di Riva di Castello per effettuare tuffi, salti e lanci in acqua, spesso anche dai tetti delle abitazioni private. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Como, sfida dei tuffi dal ponte a Nesso: blitz interforze in elicottero e barca, sanzionate 9 persone

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