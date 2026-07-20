Questa mattina Donald Trump è tornato a sostenere che l’Iran “è stato sconfitto” e che “la guerra è vinta”. Eppure i bombardamenti americani sono continuati per il nono giorno consecutivo, mentre dall’amministrazione statunitense si torna a chiedere l’intervento militare dei Paesi europei. Tutti elementi che inducono a guardare con scetticismo alle trionfalistiche dichiarazioni del tycoon che, al contrario, sembra sempre più in difficoltà nella gestione del dossier iraniano. A lasciar trasparire un certo nervosismo a Washington è il segretario di Stato Marco Rubio, che ha invitato gli alleati degli Stati Uniti a contribuire, con mezzi militari e risorse finanziarie, alla riapertura dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Trump ribadisce di aver sconfitto l’Iran, ma la guerra continua. E Rubio torna a chiedere aiuto militare ai Paesi Ue che però lo snobbano

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President Trump threatens to finish off Iran if they dont settle on a deal.

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