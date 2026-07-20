Trump riapre il confronto con Bruxelles sul futuro del digitale E vuole farlo all’Onu

Il presidente degli Stati Uniti intende portare all’attenzione delle Nazioni Unite le questioni legate alla regolamentazione dei servizi digitali, criticando le norme europee sulla libertà di espressione online. Questa iniziativa mira a contestare le leggi europee e a discutere di un possibile riequilibrio tra regolamentazione e libertà di parola nel contesto digitale. La proposta si inserisce in un confronto più ampio tra le politiche statunitensi e europee sui servizi digitali.

Un’eccessiva regolamentazione della libertà di espressione online è un tema che va affrontato in sede di Nazioni Unite. Questa, perlomeno, è la visione del presidente statunitense Donald Trump, che starebbe pianificando questa mossa per andare a colpire il quadro normativo europeo sui servizi digitali. Secondo una bozza del documento ottenuta da Politico, infatti, Washington intende promuovere una dichiarazione internazionale sulla “libertà di espressione” da far sottoscrivere ai capi di Stato e di governo durante l’Assemblea generale dell’Onu in programma a settembre. Il testo, che sarebbe già in circolazione tra diversi governi, denuncia l’adozione di “nuove leggi” e “quadri regolatori” che, anche in Paesi storicamente democratici, metterebbero a rischio la libertà di parola. 🔗 Leggi su Formiche.net

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