A Firenze, un’indagine ha portato alla scoperta di una truffa da oltre 18 milioni di euro nel settore delle criptovalute. Sono 39 le persone indagate, coinvolgendo più di 150 risparmiatori. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo che ipotizza anche il reato di associazione per delinquere. La vicenda riguarda presunte operazioni fraudolente legate a investimenti in criptovalute.

FIRENZE – Una presunta truffa da oltre 18 milioni di euro è al centro dell’indagine condotta dal pm Sandro Cutrignelli che ipotizza anche il reato di associazione per delinquere. Come riporta La Nazione nell’edizione di oggi, 19 luglio 2026, il sistema sarebbe stato costruito sulla promessa di facili guadagni nel mondo delle criptovalute. Coinvolte 39 persone tra Toscana e Umbria. Il sistema ruotava attorno a una società che organizzava convention ogni due mesi in hotel di lusso. Durante gli incontri, i promotori illustravano le opportunità offerte dagli investimenti in criptovalute, presentandosi con uno stile di vita improntato al lusso e prospettando rendimenti mensili fino al 10%. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Cripovalute, Firenze: maxi truffa da 18 milioni, 39 indagati. Coinvolti oltre 150 risparmiatori

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