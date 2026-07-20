Il Patto per il Nord ha dichiarato di non accettare imposizioni dalla Lega riguardo alle alleanze in vista delle prossime amministrative a Treviglio. Il partito, costituito recentemente e formato anche da ex membri della Lega, ha espresso questa posizione in modo diretto, rifiutando qualsiasi diktat sulla scelta delle coalizioni.

«In vista delle amministrative di Treviglio il Patto per il Nord non accetta diktat dalla Lega sulle alleanze». Non le manda a dire il partito fondato a novembre proprio nella città della Bassa e che ha raccolto molti ex leghisti. Nel batti e ribatti scoppiato nel centrodestra trevigliese dopo che è diventato pubblico il dialogo tra la lista civica dell’assessore Basilio Mangano e Futuro nazionale, il vertice cittadino della Lega è entrato a gamba tesa, mettendo in chiaro che nelle liste della coalizione che da 15 anni governa la città di pianura «non solo non c’è posto per il simbolo di Vannacci, ma neanche per singoli esponenti riconducibili a Futuro nazionale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Treviglio, Patto per il Nord replica alla Lega: «Non accettiamo diktat sulle alleanze»

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